В Сирии из минометов обстреляли российское посольство

Сегодня, 22:53

В результате обстрела жертв нет, однако нанесен материальный ущерб

В Сирии из минометов обстреляли российское посольство. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Сирии из минометов обстреляли российское посольство. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля.  Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Огонь велся прицельно из района Джобар.

Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая – в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб.

"Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена", – заявили в российском дипведомстве.

Кроме того, Москва рассчитывает, что международное сообщество "должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов".

Напомним, в минувшем году посольство России в Сирии уже подвергалось обстрелам из минометов.
москва, посольство, ущерб, огонь, российское посольство, посольство россии, обстреляли

Вы сейчас просматриваете новость "В Сирии из минометов обстреляли российское посольство ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве атаковали российское посольство - СМИ, фото УНН

В Киеве атаковали российское посольство - СМИ

17 Сентября 2016, 03:00

Неизвестные  запускают по зданию петарды и салюты

Мир

В Дамаске посольство России обстреляли из миномета, фото donpress.com

В Дамаске посольство России обстреляли из миномета

29 Декабря 2016, 21:20

В результате обстрела никто из персонала не пострадал

Мир

Посольство России в Сирии обстреляли. Фото: politikus.ru

В Сирии вновь обстреляли из минометов посольство России

29 Октября 2016, 03:15

Жертв нет, но зданию нанесен материальный ущерб

Мир

Взрыв у посольства РФ в Сирии. Фото: AFP

В МИД РФ ответили на обстрел посольства в Сирии

4 Октября 2016, 15:02

В России заявили, что для устранения террористической угрозы, возвращения мира и безопасности на сирийскую землю будут предприниматься все необходимые действия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования