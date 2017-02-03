В Сирии из минометов обстреляли российское посольство
В результате обстрела жертв нет, однако нанесен материальный ущерб
Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
Огонь велся прицельно из района Джобар.
Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая – в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб.
"Принципиальная линия России на решительную и бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии будет продолжена", – заявили в российском дипведомстве.
Кроме того, Москва рассчитывает, что международное сообщество "должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов".
Напомним, в минувшем году посольство России в Сирии уже подвергалось обстрелам из минометов.
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