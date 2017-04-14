В Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов

Сегодня, 11:41

Ожидается, что в рамках соглашения между повстанцами и правительством будет эвакуировано более 30 тыс. человек

Фото: AFP
Фото: AFP

Сирийское правительство и повстанческие силы согласовали и начали операцию по выводу людей из четырех осажденных городов. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на BBC.

Люди из городов Фуа и Кефрая, подконтрольных правительству, прибыли в Рашидэн, к западу от Алеппо. Подобные операции начались и в удерживаемых повстанцами Мадая и Забадани близ Дамаска.

Ожидается, что в рамках соглашения будет эвакуировано более 30 тыс. человек.

Напомним, в марте ООН назвала ситуацию в четырех городах "катастрофической": более 64 тыс. гражданских лиц "оказались в замкнутом круге ежедневного насилия и лишений". Около 4,7 млн человек живут в труднодоступных и осажденных районах Сирии.

Как сообщалось, американская разведка перехватила переговоры военных сирийского правительства, которые готовили атаку с использованием химического оружия в Идлибе.

Этот перехват стал одним из подтверждений причастности сирийского диктатора Башара Асада к использованию химического оружия, перед использованием ракетных ударов по сирийской авиабазе.
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