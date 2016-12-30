В Сирии начался режим тишины (видео)
События на ТК Украина
О прекращении огня накануне договорились представители сторон
Режим тишины действует с этой ночи в Сирии. Перемирие установили между войсками режима Асада и повстанцами. О прекращении огня накануне договорились представители сторон, Россия и Турция.
Москва пообещала, что правительственные войска будут воевать только против террористов с ИГИЛ и других радикальных группировок.
В то же время Россия пожаловалась, что ее посольство в Сирии снова обстреляли. На территорию диппредставительства в Дамаске прилетела мина.
В результате атаки никто не пострадал.
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