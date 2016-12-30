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В Сирии начался режим тишины (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/65_main.1483094793.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/65_tn.1483094793.jpg Мир О прекращении огня накануне договорились представители сторон

В Сирии начался режим тишины (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:45

О прекращении огня накануне договорились представители сторон


Режим тишины действует с этой ночи в Сирии. Перемирие установили между войсками режима Асада и повстанцами. О прекращении огня накануне договорились представители сторон, Россия и Турция.

Москва пообещала, что правительственные войска будут воевать только против террористов с ИГИЛ и других радикальных группировок.

В то же время Россия пожаловалась, что ее посольство в Сирии снова обстреляли. На территорию диппредставительства в Дамаске прилетела мина.

В результате атаки никто не пострадал.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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