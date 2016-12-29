Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Сирии обстреляли из минометов посольство РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7840/37_main.1482942519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/37_tn.1482942519.jpg Мир Российские дипломаты надеются, что мировое сообщество осудит действия террористов

В Сирии обстреляли из минометов посольство РФ

Вчера, 18:30

Российские дипломаты надеются, что мировое сообщество осудит действия террористов

Посольство РФ обстреляли. Фото: politikus.ru
Посольство РФ обстреляли. Фото: politikus.ru

Сегодня в Дамаске (Сирия) российское посольство подверглось минометному обстрелу. Об этом сообщает департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Как отмечают в МИД РФ, на территорию посольства упали мины, которые не разорвались.

"Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь дипломаты рассматривают эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие. По мнению россиян, террористы поддерживают атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

В МИД РФ надеются, что эти действия террористов будут осуждены мировым сообществом.

Напомним, 3 октября в Сирии обстреляли посольство России. В результате обстрела никто не пострадал, однако две мины упали в опасной близости от здания дипмиссии, еще одна возле жилого корпуса.
Сирия, посольство, рф, дипломаты, мины, мид рф

Вы сейчас просматриваете новость "В Сирии обстреляли из минометов посольство РФ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Сирии продолжаются бои. Фото: syria.liveuamap.com

В Сирии убили одного из ведущих командиров ИГИЛ - СМИ

Вчера, 10:21

Как сообщается, Абу Джандали Аль-Кувейте погиб в бою за село Джабар на севере Сирии

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина отказались комментировать договоренность с Турцией по перемирию в Сирии

Вчера, 15:04

По словам Пескова, он не обладает необходимой информацией, чтобы комментировать этот вопрос

Мир

В МИД РФ подтвердили смерть своего сотрудника. Фото: klerk.ru

МИД РФ подтвердило гибель российского дипломата в Москве

20 Декабря, 13:36

По предварительным данным, гибель Польшикова не связана с профессиональной деятельностью, отмечают в ведомстве

Украина

Дипломата застрелили. Фото: AFP

Украинский дипломат об убийстве посла: Украина не должна сочувствовать РФ

20 Декабря, 15:55

После действий РФ в Сирии теракты в отношении официальных российских представителей были ожидаемы, считает эксперт

Мир

Врачи констатировали смерть дипломата. Фото с сайта akhavat.ru

В Москве умер атташе посольства Ирака

27 Декабря, 11:21

Дипломата нашли мертвым в дипломатическом ведомстве прямо на рабочем месте

Мир

В Казахстане умер российский посол. Фото: m24.ru

В Казахстане российского дипломата нашли мертвым

27 Декабря, 12:13

Сотрудник генерального консульства РФ был найден в съемной квартире без признаков жизни

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.