В Сирии обстреляли из минометов посольство РФ

Сегодня в Дамаске (Сирия) российское посольство подверглось минометному обстрелу. Об этом сообщает департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Как отмечают в МИД РФ, на территорию посольства упали мины, которые не разорвались.

"Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь дипломаты рассматривают эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие. По мнению россиян, террористы поддерживают атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита".

В МИД РФ надеются, что эти действия террористов будут осуждены мировым сообществом.

Напомним, 3 октября в Сирии обстреляли посольство России. В результате обстрела никто не пострадал, однако две мины упали в опасной близости от здания дипмиссии, еще одна возле жилого корпуса.