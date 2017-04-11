В Сирии под минометным огнем погиб российский военный

Сегодня, 01:00

По официальным данным, с начала российской военной операции в Сирии погибли более 30 россиян

Гроб с российским военным во вторник привезут матери. Фото из открытых источников
Гроб с российским военным во вторник привезут матери. Фото из открытых источников

В Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный, сообщает РБК со ссылкой на его брата Евгения Завидного. "Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части", – рассказал Евгений. Он не уточнил имя второго погибшего.

По словам Евгения, его брат после срочной службы работал на металлургическом комбинате, после чего подписал контракт. "Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое (Оренбургская область)", – сказал он.

Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее о гибели Игоря Завидного сообщила в Facebook пользователь Ирина Зубова. Она написала, что погибший – сын ее подруги, – передает 112.ua. По ее словам, он родился в 1982 году в городе Новотроицке Оренбургской области. "Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою", – написала Зубова.

По официальным данным, с начала российской военной операции в Сирии погибли более 30 россиян.
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