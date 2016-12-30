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В Сирии после начала перемирия вновь слышна стрельба http://www.segodnya.ua/img/article/7845/46_main.1483057733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/46_tn.1483057733.jpg Мир Анонсированный РФ и Турцией режим перемирия официально начался в 00:00 30 декабря

В Сирии после начала перемирия вновь слышна стрельба

Сегодня, 02:32

Анонсированный РФ и Турцией режим перемирия официально начался в 00:00 30 декабря

В Сирии после начала перемирия вновь слышна стрельба, фото AFP
В Сирии после начала перемирия вновь слышна стрельба, фото AFP

В южной части Сирии, после вступления в силу режима перемирия, слышна стрельба.

Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на наблюдателей.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что режим прекращения огня в Сирии начинается с 00:00 30 декабря.

По информации осведомленных источников сирийского арабского ИА "САНА", договоренность о перемирии не будет распространяться на террористические организации ДАИШ и "Джебхат Ан-Нусра".

Турецкие СМИ сообщили, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Прогнозировалось, что действие соглашения должно охватить все районы, где идут бои, а сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.

Далее при содействии Турции и России планировалось начать обсуждение политического урегулирования конфликта. Переговоры должны пройти в Астане.
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