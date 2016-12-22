В Сирии правительственная армия объявила о полном контроле над Алеппо

Сирийский город Алеппо теперь полностью контролируется правительственными войсками Башара Асада после того, как из города был эвакуирован последний автобус с населением и повстанцами. Об этом по государственному телевидению Сирии заявило командование армии, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Al Jazeera.

"Командование вооруженных сил объявляет о возвращении безопасности в Алеппо после его освобождения от терроризма и террористов, а также после ухода тех, кто там оставался", – сказано в сообщении.

Президент Сирии Башар Асад также прокомментировал это событие.



"Это основной шаг на пути к прекращению терроризма на всей сирийской территории и обеспечения обстоятельств для поиска решения и завершения войны", – цитирует его слова Sky News.

За неделю с восточной части Алеппо было эвакуировано по меньшей мере 34 тысячи людей, включая мирное население и вооруженных повстанцев по данным ООН. Операция по вывозу мирных жителей из Алеппо началась 15 декабря.

Напомним, бои за Алеппо точились между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.