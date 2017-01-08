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В Сирии произошел новый кровавый теракт http://www.segodnya.ua/img/article/7863/41_main.1483876219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/41_tn.1483876219.jpg Мир Какая группировка стоит за терактом не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял

В Сирии произошел новый кровавый теракт

Сегодня, 13:46

Какая группировка стоит за терактом не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял

В Сирии продолжают звучать взрывы. Фото: AFP
В Сирии продолжают звучать взрывы. Фото: AFP

Пять человек погибли и не менее 15 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля на западе сирийской провинции Дамаск, передает национальное агентство SANA, сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в полиции, террористы устроили взрыв на перекрестке в деревне Бейт-Джинн.

Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, число жертв может увеличиться, отмечает агентство.

Какая группировка стоит за терактом не сообщается, ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 25 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в городе Аазаз, расположенном в 10 км от границы с Турцией на севере Сирии.
Сирия, теракт, взрыв, террористы, дамаск
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