В Сирии разбомбили склад химоружия ИГИЛ: погибли сотни людей

На месте разгромленного склада террористов образовалось белое облако, а затем желтое, говорят сирийские военные

Авиаудар международной коалиции уничтожил склад с химическим оружием террористической группировки "Исламское государство", в результате чего погибли сотни боевиков, в том числе и мирные жители, сообщает Генштаб Сирии.

Сообщается, что удар был нанесен в провинции Дейр-эз-Зор. Самолеты разбомбили огромный склад террористов, из-за чего химикаты отравили множество людей.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", – говорится в сообщении Генштаба Сирии.

Сирийские военные отмечают, что массовая гибель людей подтверждает наличие у боевиков большого количества химического оружия.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 400 попали в больницы.