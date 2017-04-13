В Сирии разбомбили склад химоружия ИГИЛ: погибли сотни людей

Сегодня, 13:48

На месте разгромленного склада террористов образовалось белое облако, а затем желтое, говорят сирийские военные

Уничтоженное химоружие попутно забрало жизни многих людей. Фото: AFP
Уничтоженное химоружие попутно забрало жизни многих людей. Фото: AFP

Авиаудар международной коалиции уничтожил склад с химическим оружием террористической группировки "Исламское государство", в результате чего погибли сотни боевиков, в том числе и мирные жители, сообщает Генштаб Сирии.

Сообщается, что удар был нанесен в провинции Дейр-эз-Зор. Самолеты разбомбили огромный склад террористов, из-за чего химикаты отравили множество людей.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30", – говорится в сообщении Генштаба Сирии.

Сирийские военные отмечают, что массовая гибель людей подтверждает наличие у боевиков большого количества химического оружия.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб был нанесен мощный авиаудар с использованием боеприпасов с химическим веществом. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 100 человек, еще около 400 попали в больницы.
Сирия, террористы, химическое оружие, авиаудар, ИГИЛ
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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