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В Сирии создали единую систему ПВО – Минобороны РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7859/55_main.1483694543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/55_tn.1483694543.jpg Мир Также сообщается, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны

В Сирии создали единую систему ПВО – Минобороны РФ

Сегодня, 11:18

Также сообщается, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны

Последствия авиоударов российской авиации в Сирии. Фото: AFP
Последствия авиоударов российской авиации в Сирии. Фото: AFP

Задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, сообщил в пятницу журналистам командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

"Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены", – заявил Картаполов.

Он отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств, технически исправны.

Картаполов также сообщил, что при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".

"Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", — подчеркнул командующий.

Он также добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что применение Россией тактики "выжженной земли" в Сирии привело к гибели мирных жителей.
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