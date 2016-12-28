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В Сирии убили одного из ведущих командиров ИГИЛ – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7838/8_main.1482913678.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/8_tn.1482913678.jpg Мир Как сообщается, Абу Джандали Аль-Кувейте погиб в бою за село Джабар на севере Сирии

В Сирии убили одного из ведущих командиров ИГИЛ – СМИ

Сегодня, 10:21

Как сообщается, Абу Джандали Аль-Кувейте погиб в бою за село Джабар на севере Сирии

В Сирии продолжаются бои. Фото: syria.liveuamap.com
В Сирии продолжаются бои. Фото: syria.liveuamap.com

Базирующаяся в Великобритании организация "Сирийская обсерватория по правам человека" 27 декабря заявила, что на севере Сирии в бою был, скорее всего, убит один из ведущих командиров группировки "Исламское государство" Абу Джандали Аль-Кувейте, сообщает "Радио свобода".

Руководитель обсерватории Рами Абдурахман уточнил, что командующий погиб, когда боевики группировки "Исламское государство" пытались вытеснить Сирийские демократические силы из села Джабар, которое они отбили у исламистов 26 декабря.

Абдурахман также отметил, что исламисты потерпели неудачу в ходе ночной контратаки, а Сирийские демократические силы с курдскими военными при поддержке США продвинулись на расстояние до 5 километров на севере Сирии.

Сирийская армия также заявила 27 декабря, что Абу Джандали был убит в ходе боевых действий в районе Табка, вблизи плотины. Сторонники исламистов в соцсетях подтвердили его гибель.

Ранее сообщалось, что американские военные уже подсчитали, сколько еще понадобится времени, чтобы уничтожить ИГИЛ.
Сирия, террорист, бой, исламское государство, ИГИЛ
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