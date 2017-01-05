В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт (видео)

Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял

Теракт возле Российской авиабазы в Сирии. В центре города Джебла смертник подорвал заминированный автомобиль.

Данные о жертвах уточняются. Международные обозреватели сообщают о девяти погибших, государственные медиа Сирии – о десяти, а правозащитные центры – о пятнадцати. Количество раненых – около 30 жителей.

Пока ни один из источников не утверждает наверняка: все ли погибшие – мирные жители, или же среди них были солдаты сирийских и российских войск.

В то же время, начальник местной больницы утверждает, что все раненые – гражданские. Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное.

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