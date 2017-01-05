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В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/43_main.1483640633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/43_tn.1483640633.jpg Мир Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял

В Сирии возле российской авиабазы произошел теракт (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:22

Данные о жертвах разнятся, пока никто ответственность за взрыв не взял


Теракт возле Российской авиабазы в Сирии. В центре города Джебла смертник подорвал заминированный автомобиль.

Данные о жертвах уточняются. Международные обозреватели сообщают о девяти погибших, государственные медиа Сирии – о десяти, а правозащитные центры – о пятнадцати. Количество раненых – около 30 жителей.

Пока ни один из источников не утверждает наверняка: все ли погибшие – мирные жители, или же среди них были солдаты сирийских и российских войск.

В то же время, начальник местной больницы утверждает, что все раненые – гражданские. Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Сирия, теракт, взрыв, смертник
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