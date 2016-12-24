В сирийском Алеппо прогремел мощный взрыв

Сирийское телевидение сообщило, что на востоке Алеппо произошел взрыв. Погибли три мирных жителя из числа тех, кто вернулся в свои дома.

Мину заложили террористы ИГИЛ при отступлении из города.

Напомним, 22 декабря в правительственной армии Сирии подтвердили, что контроль над Алеппо полностью восстановлен. В тот же день из города была вывезена последняя группа боевиков.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.

В середине декабря 2016 года армия вернула себе контроль над городом.

В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.