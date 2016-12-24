В сирийском Алеппо прогремел мощный взрыв
Жертвами атаки стали мирные жители, которые вернулись домой
Сирийское телевидение сообщило, что на востоке Алеппо произошел взрыв. Погибли три мирных жителя из числа тех, кто вернулся в свои дома.
Мину заложили террористы ИГИЛ при отступлении из города.
Напомним, 22 декабря в правительственной армии Сирии подтвердили, что контроль над Алеппо полностью восстановлен. В тот же день из города была вывезена последняя группа боевиков.
Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.
В середине декабря 2016 года армия вернула себе контроль над городом.
В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.
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