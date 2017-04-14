В СМИ назвали последствия атаки "матери всех бомб" в Афганистане
Афганские власти исключают жертвы среди мирного населения, отметили в США
Атака американцев с применением супермощной бомбы GBU-43/B ("матерь всех бомб") в Афганистане забрала жизни более 30 боевиков террористической организации "Исламское государство", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны страны.
Как удалось узнать агентству у представителей минобороны США, в результате бомбардировки погибли не менее 36 боевиков.
В то же время отмечается, что афганские власти исключают жертвы среди мирного населения.
Напомним, вчера США ударили сверхмощной бомбой по боевикам в Афганистане.
Как рассказали в Белом доме и Госдепе США, сверхмощный неядерный боеприпас применен в Афганистане с целью сокращения оперативного пространства для операций боевиков против американских военных советников и афганских сил безопасности.
В свою очередь президент США Дональд Трамп остался очень доволен атакой на боевиков террористической группировки "Исламское государство" на территории Афганистана супербомбой. Он назвал это "успешным событием".
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