Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В СМИ появился доклад о "компромате России" на Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7870/90_main.1484119644.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/90_tn.1484119644.jpg Мир Российские спецслужбы пытались найти слабые места будущего президента США

В СМИ появился доклад о "компромате России" на Трампа

Сегодня, 09:27

Российские спецслужбы пытались найти слабые места будущего президента США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного американского президента Дональда Трампа, передает Корреспондент.

Утверждается, что документ подготовил неназванный бывший сотрудник британской разведки для политических оппонентов Трампа.

По словам автора доклада, экс-сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

В документе утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.

"Российские власти разрабатывали и поддерживали Трампа на протяжении как минимум пяти лет", – сказано в публикации.

В ней также говорится, что досье на Трампа "контролируется представителем Кремля Песковым" под прямым руководством президента России.

Buzzfeed отмечает, корреспонденты издания пытались проверить содержащиеся в документе факты, но не смогли подтвердить или опровергнуть их.

При этом в документе есть неточности, которые издание называет "явными ошибками". Так, автор несколько раз опечатался в названии Альфа-Групп и называет подмосковную Барвиху местом, где живут исключительно представители высших ветвей российской власти и их приближенные.

Отметим, Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию – "политической охотой на ведьм".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у спецслужб России есть компромат на Трампа, который включает как личные данные, так и финансовую документацию.
россия, доклад, компромат, дональд трамп, российские спецслужбы

Вы сейчас просматриваете новость "В СМИ появился доклад о "компромате России" на Трампа". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Обама выступил с прощальной речью. Фото: AFP

Обама пообещал гладкую передачу власти Трампу

Сегодня, 08:27

Действующий президент США призвал уважать выбор американцев

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Кандидат на пост госсекретаря США оказался акционером российского "Яндекса"

Сегодня, 07:07

Кандидату на должность госсекретаря США также принадлежат акции китайских компаний, в том числе Alibaba

Мир

"Кумовство" в США: Трамп устроил на работу своего зятя

Вчера, 20:39

Джаред Кушнер будет главным советником нового президента США

Звезды

Моби не поддерживает Трампа. Фото: instagram.com/moby

Моби посмеялся над приглашением выступить на инаугурации Трампа

Вчера, 13:09

Музыкант согласится выступить, если в качестве оплаты Трамп обнародует свою налоговую отчетность

Мир

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: AFP

В США ответили на заявление Кремля о встрече Путина и Трампа

Вчера, 12:21

Новый американский лидер сам решит, когда встретиться с президентом России

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп даст больше свободы своему кабинету - газета

Вчера, 10:47

Стиль руководства будущего президента США будет существено отличаться от стиля Барака Обамы

Звезды

Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип

Вчера, 10:39

Актер отметил, что в настоящее время нужно надеяться, что Трамп "не разрушит все" и что он будет достойно работать

Мир

Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Фото: instagram.com/ivankatrump

Трамп хочет назначить зятя своим старшим советником - СМИ

9 Января, 22:18

Скорее всего, супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме

Мир

Сергей Кисляк. Фото: ТАСС

Стало известно, кто может приехать на инаугурацию Трампа вместо Путина

9 Января, 17:46

Представлять РФ на церемонии может российский посол в США

Мир

Трамп. Фото: AFP

Дональд Трамп ответил на обвинения известной голливудской актрисы Мэрил Стрип

9 Января, 10:23

Избранный президент заявил, что не удивлен тому, что подвергается атакам со стороны либералов из мира кино

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.