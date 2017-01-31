В Совете Европы отреагировали на обстрелы Авдеевки

Сегодня, 15:48

Ягланд обеспокоен гуманитарной ситуацией на Донбассе и призвал прекратить огонь

Торбьерн Ягланд. Фото: coe.int
Торбьерн Ягланд. Фото: coe.int

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд призвал к прекращению огня на Донбассе в районе авдеевской промзоны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба СЕ.

"Я глубоко обеспокоен новостями с Донбасса и сообщения о тяжелых боях, который приводят к гибели людей и ухудшению гуманитарной ситуации, затрагивающей большое число гражданских лиц, включая детей", – заявил Ягланд.

Он добавил, что особенно обеспокоен гуманитарной ситуацией в городах Донбасса, особенно в Авдеевке.

Кроме того, генсек Совета Европы призвал стороны конфликта прекратить стрельбу и соблюдать режим прекращения огня, как это прописано в Минских договоренностях.

Также сегодня сообщалось, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке в связи с обстрелами.

Кроме того, как стало известно, сегодня в 17:00 по киевскому времени Постоянный совет ОБСЕ в Вене проведет специальное заседание по Авдеевке.
Донбасс, ягланд, совет европы, авдеевка

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"Сегодня"

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