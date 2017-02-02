В Совфеде РФ рассказали, какие темы для сотрудничества Москва предложит Трампу

Сегодня, 17:20

По мнению Косачева, отношениям может пойти на пользу, если РФ будет инициировать вопросы, представляющие интерес для России и отвечающие интересам США

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Россия должна самостоятельно инициировать внедрение вопросов экономического и энергетического сотрудничества, кибербезопасности в двустороннюю повестку с США, это может пойти на пользу отношениям двух стран, считает глава международного комитета Совета федерации России Константин Косачев, передает" РИА Новости".

"Что это за вопросы? Ядерное оружие, разоружение, безопасность, противодействие международному терроризму, кибербезопасность… и разумеется, экономика. Экономика пока в наших отношениях вообще не играет никакой роли, и это плохо", – сказал он.

По его словам, российско-американским отношениям может пойти на пользу, если РФ будет инициировать вопросы, представляющие интерес для России и отвечающие интересам США.

Косачев добавил, что доля России во внешнеторговом обороте США не превышает 1,5%. "Экономика, энергетическое сотрудничество, высокотехнологичные отрасли производства уже по нашей инициативе должны внедряться в двустороннюю повестку дня", – считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине.
россия, США, трамп, сотрудничество, Косачев

Вы сейчас просматриваете новость "В Совфеде РФ рассказали, какие темы для сотрудничества Москва предложит Трампу". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Константин Косачев. Фото: Facebook

В РФ ответили норвежцам на обвинение в помехе Порошенко стать нобелевским лауреатом

28 Января, 15:11

Российская сторона считает информацию норвежских спецслужб бредом планированной спецоперацией против России

Мир

Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Совфеде РФ ответили на предложения Трампа по сокращению ядерных вооружений

16 Января, 10:03

В России боятся, что снижение количества ядерных вооружений сделает их главное оружие неэффективным

Мир

Константин Косачев. Фото: zampolit.com

Россия придумала, как надавить на ПАСЕ

13 Января, 17:25

По словам Косачева, Москва корректную юридическую формулу, чтобы заморозить часть взносов РФ в Совет Европы

Мир

Константин Косачев, фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В РФ ответили на заявление Трампа об увеличении ядерного потенциала США

23 Декабря 2016, 03:49

Наращивание ядерных вооружений США будет означать слом в отношениях с РФ, ответили в Совфеде

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования