В Совфеде РФ рассказали, какие темы для сотрудничества Москва предложит Трампу

По мнению Косачева, отношениям может пойти на пользу, если РФ будет инициировать вопросы, представляющие интерес для России и отвечающие интересам США

Россия должна самостоятельно инициировать внедрение вопросов экономического и энергетического сотрудничества, кибербезопасности в двустороннюю повестку с США, это может пойти на пользу отношениям двух стран, считает глава международного комитета Совета федерации России Константин Косачев, передает" РИА Новости".

"Что это за вопросы? Ядерное оружие, разоружение, безопасность, противодействие международному терроризму, кибербезопасность… и разумеется, экономика. Экономика пока в наших отношениях вообще не играет никакой роли, и это плохо", – сказал он.

По его словам, российско-американским отношениям может пойти на пользу, если РФ будет инициировать вопросы, представляющие интерес для России и отвечающие интересам США.

Косачев добавил, что доля России во внешнеторговом обороте США не превышает 1,5%. "Экономика, энергетическое сотрудничество, высокотехнологичные отрасли производства уже по нашей инициативе должны внедряться в двустороннюю повестку дня", – считает сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины является еще одним поводом для скорейшего возобновления диалога между РФ и США, в том числе и по Украине.