В США анонсировали новые санкции против РФ в 2017 году

США в 2017 году могут ввести новые санкции против России, которые бы больно ударили и по самому российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода американский сенатор Линдси Грэм.

По его словам, США хотят заставить Россию измениться с помощью экономических санкций.

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену", – сказал Грэм.

Он отметил, что ожидать новый виток санкций можно уже в начале следующего года.

"Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – сказал сенатор.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь МИД РФ предлагает российскому президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа.