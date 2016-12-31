В США анонсировали новые санкции против РФ в 2017 году
Американцы хотят заставить Россию измениться с помощью экономических санкций, отметил сенатор
США в 2017 году могут ввести новые санкции против России, которые бы больно ударили и по самому российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода американский сенатор Линдси Грэм.
По его словам, США хотят заставить Россию измениться с помощью экономических санкций.
"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковском секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену", – сказал Грэм.
Он отметил, что ожидать новый виток санкций можно уже в начале следующего года.
"Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – сказал сенатор.
Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.
Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
В свою очередь МИД РФ предлагает российскому президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа.
Вы сейчас просматриваете новость "В США анонсировали новые санкции против РФ в 2017 году". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии