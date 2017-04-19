В США чернокожий мужчина расстрелял троих белых с криками "Аллах акбар!"

Сегодня, 03:54

Нападавший стрелял в людей с белой кожей на улице города

На месте происшествия. Фото: twitter.com/fresnosheriff
На месте происшествия. Фото: twitter.com/fresnosheriff

Темнокожий мужчина расстрелял трех белых людей и ранил еще одного в городке Фресно (штат Калифорния, США). Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на местное издание The Fresno Bee.

Как сообщил журналистам начальник полиции Фресно Джерри Дайер, преступление, вероятно, совершено по мотивам расовой нетерпимости. Версия теракта пока не рассматривается. Выбор жертв был случаен, заявил Дайер.

Нападавший стрелял в людей с белой кожей на улице города. Полиция задержала его на месте преступления. Во время задержания он выкрикивал фразу "Аллах акбар!".

Преступник, очевидно, использовал пистолет калибром 9,1 мм, однако, по мнению главы полиции, успел выбросить его.

Злоумышленник был идентифицирован как 39-летний Кори Али Мухаммад. Он также подозревается в стрельбе в одном из мотелей Фресно 13 апреля, когда погиб один человек.

По сообщениям полиции, Мухаммад размещал в Facebook сообщения, в которых высказывал ненависть к белым.

Ранее сообщалось, что американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился.
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