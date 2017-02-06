В США четыре человека погибли в перестрелке

Словесная перепалка переросла в конфликт с применением оружия

Четыре человека стали жертвами перестрелки в ночном клубе города Язу-Сити в штате Миссисипи. Об этом сообщает Associated Press.

По словам прокурора, которые приводит агентство, в результате перестрелки два человека погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице.

Конфликту с использованием огнестрельного оружия предшествовала ссора и словесная перепалка.

Причина конфликта пока не сообщается, как и имена погибших.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки с неизвестным в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния США, погибли двое полицейских.