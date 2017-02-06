В США четыре человека погибли в перестрелке
Словесная перепалка переросла в конфликт с применением оружия
Четыре человека стали жертвами перестрелки в ночном клубе города Язу-Сити в штате Миссисипи. Об этом сообщает Associated Press.
По словам прокурора, которые приводит агентство, в результате перестрелки два человека погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице.
Конфликту с использованием огнестрельного оружия предшествовала ссора и словесная перепалка.
Причина конфликта пока не сообщается, как и имена погибших.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки с неизвестным в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния США, погибли двое полицейских.
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