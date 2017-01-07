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В США доставщик пиццы отсудил у властей $4,4 млн http://www.segodnya.ua/img/article/7860/83_main.1483728541.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/83_tn.1483728541.jpg Мир Парень стал одним из участников перестрелки, которая произошла в одном из районов города

В США доставщик пиццы отсудил у властей $4,4 млн

Сегодня, 04:47

Парень стал одним из участников перестрелки, которая произошла в одном из районов города

23-летний подзащитный страдает от расстройств и приступов хронической боли после ранений. Фото: Sushi canal 7
23-летний подзащитный страдает от расстройств и приступов хронической боли после ранений. Фото: Sushi canal 7

Доставщик пиццы, получивший ранения, когда полицейские в штатском перепутали его с преступником, в рамках судебного урегулирования с американским городом Филадельфия получил $4,4 млн в качестве компенсации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Адвокат доставщика пиццы Филиппа Холланда заявил, что его 23-летний подзащитный страдает от расстройств и приступов хронической боли после ранений в голову, лицо и ноги в 2014 году.

По мнению представителя полиции, сотрудники правоохранительных органов посчитали, что Холланд являлся одним из участников перестрелки, которая произошла в том районе города.

Пострадавший же отметил, что пытался убежать от полицейских, которые были в штатском, полагая, что они хотят ограбить его.

Отмечается, что в рамках этого дела была предложена новая программа подготовки сотрудников полиции в штатском во избежание аналогичных случаев.
пицца, компенсация, доставка, Филадельфия

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