В США доставщик пиццы отсудил у властей $4,4 млн
Парень стал одним из участников перестрелки, которая произошла в одном из районов города
Доставщик пиццы, получивший ранения, когда полицейские в штатском перепутали его с преступником, в рамках судебного урегулирования с американским городом Филадельфия получил $4,4 млн в качестве компенсации. Об этом сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
Адвокат доставщика пиццы Филиппа Холланда заявил, что его 23-летний подзащитный страдает от расстройств и приступов хронической боли после ранений в голову, лицо и ноги в 2014 году.
По мнению представителя полиции, сотрудники правоохранительных органов посчитали, что Холланд являлся одним из участников перестрелки, которая произошла в том районе города.
Пострадавший же отметил, что пытался убежать от полицейских, которые были в штатском, полагая, что они хотят ограбить его.
Отмечается, что в рамках этого дела была предложена новая программа подготовки сотрудников полиции в штатском во избежание аналогичных случаев.
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