В США двое полицейских погибли во время погони за убийцей беременной женщины

Полиция предложила $60 тысяч за информацию, которая позволит задержать подозреваемого

Сразу двое полицейских погибли в понедельник в окрестностях города Орландо (штат Флорида, США) во время преследования подозреваемого в убийстве беременной женщины, – сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание Orlando Sentinel.

"Двое сотрудников правоохранительных органов погибли вблизи Орландо: одна (женщина-полицейский – ред.) была застрелена подозреваемым в убийстве, которому удалось убежать, второй погиб в аварии, когда правоохранители были подняты по тревоге для преследования убийцы", – отмечается в сообщении.

Сержант полиции Дебра Клейтон была застрелена около 7:15 утра, когда получила сигнал об обнаружении возле магазина Walmart 41-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей беременной подруги в декабре. Правоохранители не имеют сомнений, что он же и застрелил сержанта Клейтон.

Однако на этом история не закончилось. Другой полицейский – заместитель шерифа – на мотоцикле во время преследования подозреваемого был сбит внедорожником и вследствие травм скончался на месте. Его имя пока не называется.

Местные правоохранительные службы подняли все силы на преследование убийцы. Сообщается, что были вовлечены сотни офицеров, в том числе отряд особого назначения. Полиция предложила $60 тысяч за информацию, которая позволит задержать подозреваемого.

Тем временем поймать убийцу пока не удалось. Правоохранители оцепили и проверяют район, где он может находиться.