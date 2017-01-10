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В США двое полицейских погибли во время погони за убийцей беременной женщины http://www.segodnya.ua/img/article/7866/93_main.1484006069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/93_tn.1484006069.jpg Мир Полиция предложила $60 тысяч за информацию, которая позволит задержать подозреваемого

В США двое полицейских погибли во время погони за убийцей беременной женщины

Сегодня, 02:25

Полиция предложила $60 тысяч за информацию, которая позволит задержать подозреваемого

Поймать убийцу пока не удалось. Фото из открытых источников
Поймать убийцу пока не удалось. Фото из открытых источников

Сразу двое полицейских погибли в понедельник в окрестностях города Орландо (штат Флорида, США) во время преследования подозреваемого в убийстве беременной женщины, – сообщает Укринформ со ссылкой на местное издание Orlando Sentinel.

"Двое сотрудников правоохранительных органов погибли вблизи Орландо: одна (женщина-полицейский – ред.) была застрелена подозреваемым в убийстве, которому удалось убежать, второй погиб в аварии, когда правоохранители были подняты по тревоге для преследования убийцы", – отмечается в сообщении.

Сержант полиции Дебра Клейтон была застрелена около 7:15 утра, когда получила сигнал об обнаружении возле магазина Walmart 41-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своей беременной подруги в декабре. Правоохранители не имеют сомнений, что он же и застрелил сержанта Клейтон.

Однако на этом история не закончилось. Другой полицейский – заместитель шерифа – на мотоцикле во время преследования подозреваемого был сбит внедорожником и вследствие травм скончался на месте. Его имя пока не называется.

Местные правоохранительные службы подняли все силы на преследование убийцы. Сообщается, что были вовлечены сотни офицеров, в том числе отряд особого назначения. Полиция предложила $60 тысяч за информацию, которая позволит задержать подозреваемого.

Тем временем поймать убийцу пока не удалось. Правоохранители оцепили и проверяют район, где он может находиться.
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