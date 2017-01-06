В США голая девушка угнала полицейский пикап (видео)

Полиция графства Марикопа (штат Аризона, США) почти час преследовала угнанный полицейский пикап, за рулем которого сидела обнаженная женщина.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на портал Azcentral.com, погоне предшествовал полученный заместителем шерифа вызов — позвонивший рассказал, что по территории одной из автозаправочных станций разгуливает женщина без одежды. Прибыв на место, блюститель порядка действительно обнаружил там девушку, которая сообщила, что стала жертвой сексуального насилия.

"Она выглядела растерянной и дезориентированной. Но когда помощник шерифа зашел в помещение автозаправочной станции чтобы найти что-нибудь, чем можно было прикрыть наготу женщины, та заскочила в кабину полицейского пикапа и попыталась скрыться", — рассказал главный заместитель шерифа Бен Генри.

Одураченный мужчина попытался остановить автомобиль и вскочил на его подножку, но в итоге потерял равновесие, упал и получил травмы. Очевидцы происходящего предложили помощнику шерифа свой автомобиль, чтобы тот смог нагнать угонщицу, и погоня началась.

Попытки патрульных остановить нарушительницу ни к чему не приводили — та игнорировала их призывы и, стараясь скрыться, временами разгоняла автомобиль до 160 километров в час. В общей сложности угонщица проехала около 70 миль (112 километров), а задержать ее удалось лишь после того, как она врезалась в придорожный столб.

Женщина покинула салон разбитой машины, но на команды настигших ее полицейских по-прежнему не реагировала. Опасаясь, что нарушительница выйдет на проезжую часть, полицейские применили против нее нелетальное оружие. После этого пострадавшую отправили в больницу для обследования. Получившему травмы заместителю шерифа оказали медицинскую помощь и отпустили его домой.