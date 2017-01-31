В США хотят рассмотреть проект, который помешает Трампу снять санкции с РФ

Сегодня, 04:01

Коркер отметил, что вскоре этот вопрос будет рассмотрен

Сенат США. Фото: novagromada.com.ua
Сенат США. Фото: novagromada.com.ua

Законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям, заявил председатель комитета сената Боб Коркер.

"Мы (комитет сената по международным отношениям) вполне можем обсудить что-то подобное", — ответил Коркер на вопрос журналистов о возможном законе, ограничивающем возможность Трампа снять санкции с России.

"Мы можем вскоре это рассмотреть", — добавил Коркер.
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Источник:

РИА Новости

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