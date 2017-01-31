В США хотят рассмотреть проект, который помешает Трампу снять санкции с РФ Сегодня, 04:01 Просмотров: ...

Коркер отметил, что вскоре этот вопрос будет рассмотрен

Сенат США. Фото: novagromada.com.ua

Законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям, заявил председатель комитета сената Боб Коркер. "Мы (комитет сената по международным отношениям) вполне можем обсудить что-то подобное", — ответил Коркер на вопрос журналистов о возможном законе, ограничивающем возможность Трампа снять санкции с России. "Мы можем вскоре это рассмотреть", — добавил Коркер.