В США хотят рассмотреть проект, который помешает Трампу снять санкции с РФ
Коркер отметил, что вскоре этот вопрос будет рассмотрен
Законопроект, ограничивающий возможность президента США Дональда Трампа отменить санкции в отношении России, могут вскоре рассмотреть в комитете сената по международным отношениям, заявил председатель комитета сената Боб Коркер.
"Мы (комитет сената по международным отношениям) вполне можем обсудить что-то подобное", — ответил Коркер на вопрос журналистов о возможном законе, ограничивающем возможность Трампа снять санкции с России.
"Мы можем вскоре это рассмотреть", — добавил Коркер.
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