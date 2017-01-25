В США индейцы вышли на митинг против указа Трампа по нефтепроводу

Напротив Белого дома собрались более 100 человек, выражающих протест против решения Трампа о снятии запретов на строительство нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL, которые были введены администрацией Барака Обамы, – передает РИА Новости.

Кроме того, индейцы племени сиу из резерваций Стэндинг-рок заявили, что предпримут правовые действия в связи с тем, что решение Трампа нарушает закон.

Напомним, 24 января Трамп подписал указы о возобновлении проектов строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Трамп пояснил, что в обоих случаях условия строительства могут быть пересмотрены, – передает "Медуза".

Строительство нефтепровода Dakota Access, маршрут которого проходит в районе индейской резервации "Стэндинг Рок", было заморожено в декабре 2016 года по решению Инженерных войск США. Этому предшествовали многомесячные протесты и столкновения с полицией, в ходе которых, как пишет Associated Press, были арестованы около 600 человек. Протестующие утверждали, что строительство нанесет значительный ущерб окружающей среде.

Строительство нефтепровода Keystone XL, который был должен продублировать часть уже существующего нефтепровода между Канадой и США, было заморожено решением Барака Обамы в конце 2015 года. Проект был признан противоречащим стратегии США по борьбе с глобальным потеплением.



Напомним, в первые дни после инаугурации Дональд Трамп отменил несколько решений администрации предыдущего президента США Барака Обамы. В частности, он подписал указ о выходе США из переговоров о Транстихоокеанском партнерстве — торговом соглашении между США и еще 11 странами. В первый день он подписал указ об отмене реформы здравоохранения Obamacare.