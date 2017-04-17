В США испытали самый дорогой авианосец в истории

Строительство самого большого корабля в мире обошлось почти в 13 миллиардов долларов

Авианосец США нового поколения Gerald Ford вышел в море на испытания ходовых систем. Как сообщает AFP, это первый за последние 42 года выход в море американского авианосца нового типа.

В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков. Корабль является самым большим в мире. Его длина составляет 333 метра, а вес – 100 тысяч тонн.

Строительство авианосца началось в 2009 году, и должно было завершиться к сентябрю 2015 года. Планировалось, что строительство обойдется в 10,5 миллиардов долларов, однако в результате на авианосец было потрачено 12,9 миллиардов долларов.