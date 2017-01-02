ФОТОФАКТ. В США изменили знаменитую надпись Hollywood

Вандалы "подкорректировали" слово, поменяв в нем две буквы

В Лос-Анджелесе, США, неизвестные завесили баннерами две буквы на знаменитой надписи Hollywood, тем самым превратив ее в Hollyweed (что можно перевести как "святая марихуана"), сообщает Корреспондент со ссылкой на Los Angeles Times.

В полиции заявили, что данный инцидент является нарушением закона и подлежит расследованию. Пока у правоохранителей нет подозреваемых.

Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе был создан в качестве рекламы в 1923 году. Впоследствии он приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.