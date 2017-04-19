В США на работу в полицию приняли ящерицу

Сегодня, 04:33

Рептилия по кличке Айро будет заниматься обнаружением запрещенных веществ

Ящерица-полицейский. Фото:Facebook
Ящерица-полицейский. Фото:Facebook

В штате Аризона полицейский департамент города Эйвондейл принял на работу необычного нового сотрудника, который будет помогать находить запрещенные вещества. Об этом правоохранители объявили на странице подразделения в Facebook.

Так, ящерица по кличке Айро "приняла присягу" на верность штату и получила полицейский жетон.

17883586_1278975995521947_6267587965315169594_nФото: Facebook

Отметим, что это уже не первый полицейский опыт для рептилии. Айро в прошлом году поступила на работу в правоохранительные органы. Ученые отмечают, что эти ящерицы имеют острое обоняние, что позволяет более эффективно, нежели собаки, находить запрещенные вещества.

Как сообщалось, ящерица стала звездой соцсетей благодаря своей способности отвечать хозяину в знак приветствия. Видеоролик с необычным навыком питомца собрал около 200 тысяч просмотров.
США, полиция, ящерица, рептилия

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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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