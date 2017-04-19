В США на работу в полицию приняли ящерицу
Рептилия по кличке Айро будет заниматься обнаружением запрещенных веществ
В штате Аризона полицейский департамент города Эйвондейл принял на работу необычного нового сотрудника, который будет помогать находить запрещенные вещества. Об этом правоохранители объявили на странице подразделения в Facebook.
Так, ящерица по кличке Айро "приняла присягу" на верность штату и получила полицейский жетон.
Фото: Facebook
Отметим, что это уже не первый полицейский опыт для рептилии. Айро в прошлом году поступила на работу в правоохранительные органы. Ученые отмечают, что эти ящерицы имеют острое обоняние, что позволяет более эффективно, нежели собаки, находить запрещенные вещества.
Как сообщалось, ящерица стала звездой соцсетей благодаря своей способности отвечать хозяину в знак приветствия. Видеоролик с необычным навыком питомца собрал около 200 тысяч просмотров.
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