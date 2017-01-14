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В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7883/1_main.1484428992.png http://www.segodnya.ua/img/article/7883/1_tn.1484428992.png Мир Среди требований активистов — не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества

В США началась неделя протестов против инаугурации Трампа

Сегодня, 23:23

Среди требований активистов — не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества

Митинг. Фото: VOA
Митинг. Фото: VOA

Активисты движения за гражданские права начинали неделю протестов против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Митинги будут продолжаться до его вступления в должность 20 января.

Как сообщает Радио Свобода, сегодня несколько тысяч человек вышли на улицы Вашингтона, чтобы выразить несогласие с будущей политикой Трампа и его высказываниями о женщинах, социальных меньшинствах и иностранцах.

Протестующие во главе с лидером движения "Национальное действие" Альфредом Шарптоном прошли маршем по Национальной аллее от ступеней Капитолия в сторону мемориала Мартина Лютера Кинга. Среди требований активистов — не допустить, чтобы новая администрация отказалась от реформ в области избирательного права, здравоохранения и уголовного права, а также не ужесточала меры против иммигрантского сообщества.

Во время предвыборной кампании Трамп, помимо прочего, пообещал построить стену вдоль границы с Мексикой и отменить реформу здравоохранения администрации уходящего президента Барака Обамы, предусматривающую обязательное медицинское страхование для всех граждан США.
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