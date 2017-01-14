Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В США нашли девушку, которую похитили еще младенцем http://www.segodnya.ua/img/article/7881/82_main.1484380254.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/82_tn.1484380254.jpg Мир Американка жила под другим именем и считала, что ее похититель – ее мать

В США нашли девушку, которую похитили еще младенцем

Сегодня, 08:23

Американка жила под другим именем и считала, что ее похититель – ее мать

В США нашли девушку, которую похитили еще младенцем. Фото: litsa.com.ua
В США нашли девушку, которую похитили еще младенцем. Фото: litsa.com.ua

В Южной Каролине, США, нашли девушку, которую 18 лет назад похитили младенцем из больницы в Джексонвилле, штат Флорида, передает ВВС.

Девушку по имени Камия Мобли похитили в июле 1998 года. Нашли после того, как полиция нашла ее след. В ее похищении официально обвинили 51-летнюю Глорию Уильямс из Валтерборо.

Мобли жила под другим именем и считала, что госпожа Уильямс является ее мамой.
Новость сообщили биологическим родителям. В офисе шерифа Джексонвилла заявили, что анализ ДНК подтвердил идентичность Мобли. В полиции сказали, что проверили около 2,5 тыс. сообщений от граждан о возможном местонахождении госпожи Мобли, и одно из них помогло найти девушку.

Ребенка похитили через 8 часов после рождения. Ее забрала женщина, которая выдала себя за медицинскую работницу в Университетском медицинском центре Джексонвилла. Как рассказала мама Каме Шанар, женщина сказала, что у ребенка температура и его нужно обследовать. Она забрала младенца из палаты и скрылась с ним.

Хотя биологические родители обрадовались известию, в полиции говорят, что решение о контакте с ними должна принимать сама девушка, которая уже стала совершеннолетней.

"У нее были мысли, что что-то могло случиться, но... представьте, как ей это осмыслить сейчас. Ее похитили новорожденной, и ей нужно время, чтобы осмыслить это. Мы уважаем ее право на приватность и просим вас делать то же самое", – сказал шериф Джексонвилла Майк Уильямс.
США, дети, похищение, девушка, младенец, киднеппинг

Вы сейчас просматриваете новость "В США нашли девушку, которую похитили еще младенцем". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В США сгорели в доме шестеро детей

Вчера, 19:44

Спасатели, прибывшие на место ЧП, не смогли помочь семье 

Мир

В Японии замерзла женщина, США заливает дождями, а в Германии штормит

Вчера, 18:40

О природных катаклизмах - в мировом обзоре 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.