В США насильник покончил с собой прямо в здании суда (18+)
Мужчина, которому грозила смертная казнь за убийство и изнасилование, свел счеты с жизнью прямо в суде
Подозреваемый в тройном убийстве и изнасиловании американец свел счеты с жизнью прямо в здании окружного суда. Инцидент произошел в штате Огайо, округе Янгстаун. Мужчина прыгнул с балкона на высоте четвертого этажа.
В сети появилось видео произошедшего, снятое на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как 48-летний Роберт Семэн направляется в зал, споря с сопровождающим его полицейским. Внезапно он бросился к окну и выпрыгнул с балкона.
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