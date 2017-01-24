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В США не исключили заключения "лучшей сделки" с Россией http://www.segodnya.ua/img/article/7911/27_main.1485244458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/27_tn.1485244458.jpg Мир Вашингтон может ослабить санкции против Москвы, отметил американский политик

В США не исключили заключения "лучшей сделки" с Россией

Сегодня, 09:53

Вашингтон может ослабить санкции против Москвы, отметил американский политик

Стивен Мнучин. Фото: AFP
Стивен Мнучин. Фото: AFP

Кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что обеспечит соблюдение существующих санкций в отношении России и Ирана, передает Корреспондент со ссылкой на Bloomberg.

"Обеспечу выполнение существующих санкций в отношении России и Ирана", – подчеркнул он.

Ранее Мнучин заявил, что поддержит продление санкций против России, но при этом не исключил их ослабления в случае заключения с Москвой "лучшей сделки".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The Times заявил, что снятия санкций с России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.
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