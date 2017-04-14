В США неизвестный подстрелил четырех человек в метро

Сегодня, 03:35

В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу

Неизвестный подстрелил четырех человек в метро Атланты. Фото: twitter.com
Неизвестный подстрелил четырех человек в метро Атланты. Фото: twitter.com

На станции West Lake Station американского города Атланта неизвестный подстрелил четырех человек, передает УНН со ссылкой на Reuters. В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении транспорта.

"Подозреваемый задержан, проводится расследование", – говорится в сообщении ведомства.

Станция West Lake Station, где произошел инцидент, временно закрыта.
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