В США неизвестный подстрелил четырех человек в метро

На станции West Lake Station американского города Атланта неизвестный подстрелил четырех человек, передает УНН со ссылкой на Reuters. В метрополитене американского города Атланта неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении транспорта.

"Подозреваемый задержан, проводится расследование", – говорится в сообщении ведомства.

Станция West Lake Station, где произошел инцидент, временно закрыта.