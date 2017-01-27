В США обсуждают снятие санкций с России

Сегодня, 08:47

Аналитики и журналисты считают, что администрация Трампа готова ослабить давление на Москву

США могут снять или ослабить санкции против РФ. Фото из открытых источников
США могут снять или ослабить санкции против РФ. Фото из открытых источников

Санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни. Об этом сообщают американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье уверен, что в субботу Трамп проведет телефонные разговоры с канцелером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Источники говорят, что у администрации Трампа имеет есть правительственное распоряжение снять санкции с России", – пишет Потье.

Такие данные подтверждает также сотрудниц издания Politico Сьюзен Глассер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как "это благоприятно скажется на обеих странах".

Путин и Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами. 
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"Сегодня"

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