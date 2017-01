В США обсуждают снятие санкций с России

Санкции США против России могут быть сняты в ближайшие дни. Об этом сообщают американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме.

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье уверен, что в субботу Трамп проведет телефонные разговоры с канцелером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Источники говорят, что у администрации Трампа имеет есть правительственное распоряжение снять санкции с России", – пишет Потье.

Такие данные подтверждает также сотрудниц издания Politico Сьюзен Глассер.

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState?