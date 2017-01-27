В США огромная дыра едва не проглотила дом и автомобиль (фото,видео)

Сегодня, 05:26

В результате обвала земли около 60 домов остались без воды и газа

25 января на участке одного из домов в штате Пенсильвания США образовалась дыра в земле, глубиной 7 метров и шириной 9 метров. В результате инцидента никто не пострадал, но около 60 домов остались без воды и газа на время проведения ремонтных работ. Владельцам повезло, что ни дом, ни припаркованный автомобиль не ушли под землю. Об этом сообщилает TJ со ссылкой на канал ABC.

По словам спасателей, им понадобится несколько дней для того, чтобы установить причину провала грунта. На это время жителей района эвакуировали, а ближайшие дороги перекрыли. По предварительным данным, дыра образовалась из-за активного течения грунтовых вод.
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