В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции
Американцы заверили своих турецких союзников в поддержке в борьбе с терроризмом
Соединенные штаты Америки выразили Турции соболезнование в связи с ужасным терактом в Стамбуле. Об этом сообщает ABC News.
В США отметили, что атаке подверглись ни в чем не винные люди, которые просто отмечали Новый год.
"США глубоко осуждают ужасную террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле, в результате которой десятки человек погибли или ранены. Выражаем сочувствие семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении американской администрации.
США заверили Турцию, своего союзника в НАТО, во всесторонней поддержке в борьбе со всеми формами терроризма.
Пресс-секретарь Эрик Шульц сообщил, что президент Барак Обама проведет пресс-конференцию в связи с трагическими событиями в Стамбуле.
Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
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