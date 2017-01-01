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В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции http://www.segodnya.ua/img/article/7850/27_main.1483256988.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/27_tn.1483256988.jpg Мир Американцы заверили своих турецких союзников в поддержке в борьбе с терроризмом

В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции

Сегодня, 09:51

Американцы заверили своих турецких союзников в поддержке в борьбе с терроризмом

Американцы сочувствуют туркам. Фото: AFP
Американцы сочувствуют туркам. Фото: AFP

Соединенные штаты Америки выразили Турции соболезнование в связи с ужасным терактом в Стамбуле. Об этом сообщает ABC News.

В США отметили, что атаке подверглись ни в чем не винные люди, которые просто отмечали Новый год.

"США глубоко осуждают ужасную террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле, в результате которой десятки человек погибли или ранены. Выражаем сочувствие семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении американской администрации.

США заверили Турцию, своего союзника в НАТО, во всесторонней поддержке в борьбе со всеми формами терроризма.

Пресс-секретарь Эрик Шульц сообщил, что президент Барак Обама проведет пресс-конференцию в связи с трагическими событиями в Стамбуле.

Напомним, нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
США, Турция, новый год, теракт, нападение
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Источник:

112.ua

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