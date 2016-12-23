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В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп http://www.segodnya.ua/img/article/7822/63_main.1482448843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/63_tn.1482448843.jpg Мир Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира за оскорбление дочери Трампа

В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

Сегодня, 01:20

Американская авиакомпания сняла с рейса пассажира за оскорбление дочери Трампа

Иванка Трамп, фото 1news.az
Иванка Трамп, фото 1news.az

Пассажира авиакомпании JetBlue Airways сняли с рейса за оскорбление Иванки Трамп – дочери избранного президента США Дональда Трампа, сообщают американский интернет-портал TMZ, специализирующийся на жизни звезд.

"Ваш отец разрушает страну. Почему она летит нашим рейсом? Она должна летать на частных самолетах", – крикнул мужчина в адрес дочери Трампа.

Сотрудники авиакомпании вывели его с самолета. В официальном сообщении JetBlue Airways, подтверждается, что пассажир был удален с рейса для того, чтобы избежать конфликта, однако, по данным TMZ, Трамп проигнорировала нарушителя порядка.

Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди.
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