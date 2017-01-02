В США питбуль отомстил хозяевам, пытавшимся надеть на него свитер
Чтобы успокоить собаку – пришлось вызвать полицейских
Зимняя забава с американским питбультерьером закончилась в США трагедией. Пес бойцовской породы искусал семью из трех человек после того, как хозяйка попыталась надеть на него свитер.
ЧП произошло в городе Тампа (штат Флорида). Женщина решила нарядить своего питомца в свитер, и питбуль на нее напал. Муж попытался отогнать его, тогда собака набросилась и на него. После этого питбуль покусал сына хозяйки, ударившего зверя по спине и шее. Без помощи полиции обойтись уже не удалось.
Стражи порядка, прибывшие по экстренному вызову, выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором, однако она сбежала в соседний дом, где находились двое детей.
Чтобы избежать еще одной трагедии, полицейским пришлось применить электрошокер. Пострадавшая семья госпитализирована.
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