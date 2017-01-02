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В США питбуль отомстил хозяевам, пытавшимся надеть на него свитер http://www.segodnya.ua/img/article/7852/47_main.1483379399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/47_tn.1483379399.jpg Мир Чтобы успокоить собаку – пришлось вызвать полицейских 

В США питбуль отомстил хозяевам, пытавшимся надеть на него свитер

Сегодня, 20:04

Чтобы успокоить собаку – пришлось вызвать полицейских 

Собака покусала хозяев. Фото: pixabay.com
Собака покусала хозяев. Фото: pixabay.com

Зимняя забава с американским питбультерьером закончилась в США трагедией. Пес бойцовской породы искусал семью из трех человек после того, как хозяйка попыталась надеть на него свитер.

ЧП произошло в городе Тампа (штат Флорида). Женщина решила нарядить своего питомца в свитер, и питбуль на нее напал. Муж попытался отогнать его, тогда собака набросилась и на него. После этого питбуль покусал сына хозяйки, ударившего зверя по спине и шее. Без помощи полиции обойтись уже не удалось.

Стражи порядка, прибывшие по экстренному вызову, выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором, однако она сбежала в соседний дом, где находились двое детей.

Чтобы избежать еще одной трагедии, полицейским пришлось применить электрошокер. Пострадавшая семья госпитализирована.
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Источник:

РИА Новости

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