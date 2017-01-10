Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В США пояснили, почему разведка скрыла доказательства о российских хакерах http://www.segodnya.ua/img/article/7867/12_main.1484032326.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/12_tn.1484032326.jpg Мир Информация американских спецслужб была озвучена лишь американским лидерам и Конгрессу

В США пояснили, почему разведка скрыла доказательства о российских хакерах

Сегодня, 09:12

Информация американских спецслужб была озвучена лишь американским лидерам и Конгрессу

Джон Кирби. Фото: AFP
Джон Кирби. Фото: AFP

Американские спецслужбы владели доказательствами о деянии российских хакеров в США, однако не могли придавать ее огласке, и предоставили данные лишь действующему и новоизбранному президентам, а также Конгрессу. Об этом сообщил на брифинге в Госдепартаменте официальный представитель ведомства Джон Кирби, передает РБК.

Кирби назвал сокрытие данных спецификой работы спецслужб, а также желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации.

"Я не думаю, что кого-то может удивить отсутствие в несекретной версии конфиденциальной информации, которую защищают разведывательные сообщества, в частности источников и методов работы. Было бы безответственно, если бы они предоставили и раскрыли такую информацию. И мы, как и должны, позволяем им определить, какую информацию целесообразно озвучивать публично", – заявил Кирби.

Он отметил, что данная информация раскрывалась лишь на закрытых встречах разведки с американским правительством и президентом.

Напомним, незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России" в выборы американская разведка опубликовала 6 января. Из него следует, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Как сообщалось, 7 января избранный президент США Дональд Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

В свою очередь после доклада американских спецслужб он принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США.
хакеры, трамп, доказательства, спецслужбы, госдеп, кибератака, кирби

Вы сейчас просматриваете новость "В США пояснили, почему разведка скрыла доказательства о российских хакерах". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Берат Албайрак. Фото: РБК-Украина

Минэнерго Турции атаковали хакеры из США - Анкара

8 Января, 09:25

Как отмечается, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии.

Мир

За масштабной хакерской атакой могли стоять россияне. Фото: TLT.ru

Спецслужбы ФРГ подозревают россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ

7 Января, 12:28

Источник в западных спецслужбах сообщил СМИ, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears

Мир

Джеймс Клэппер. Фото: AFP

США обвинили Китай в кибершпионаже

5 Января, 21:16

В распространенном совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США"

Мир

Директор ЦРУ обвинил Москву во вмешательстве в европейские выборы. Фото: AFP

Россия влияет на выборы в Европе - глава ЦРУ

5 Января, 09:36

Бреннан обвинил РФ в попытках пдорвать основы демократии во многих странах

Экономика

В США уверяют, что нашли доказательства вины РФ в кибератаках. Фото: AFP

Разведка США заявила о наличии доказательств участия России в кибератаках

5 Января, 08:30

Соответствующий доклад все еще находится в работе у спецслужб США

Мир

Джон Маккейн. Фото: AFP

Маккейн: Кибератаки России на США - это акт войны

5 Января, 08:16

Сенатор назвал вмешательство в выборы президента попыткой разрушить структуру нации

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сделал неожиданное заявление по России

1 Января, 10:05

Американский лидер анонсировал обнародование информации о том, кто действительно устраивал кибератаки на США

Мир

Российские хакеры все не могут успокоиться. Фото: polska-kaliningrad.ru

В США сообщают о новых атаках российских хакеров – СМИ

31 Декабря 2016, 10:37

Злоумышленники атаковали 16 секторов американской экономики, в частности финансово, коммунальной и транспортной

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.