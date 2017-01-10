В США пояснили, почему разведка скрыла доказательства о российских хакерах

Информация американских спецслужб была озвучена лишь американским лидерам и Конгрессу

Американские спецслужбы владели доказательствами о деянии российских хакеров в США, однако не могли придавать ее огласке, и предоставили данные лишь действующему и новоизбранному президентам, а также Конгрессу. Об этом сообщил на брифинге в Госдепартаменте официальный представитель ведомства Джон Кирби, передает РБК.

Кирби назвал сокрытие данных спецификой работы спецслужб, а также желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации.

"Я не думаю, что кого-то может удивить отсутствие в несекретной версии конфиденциальной информации, которую защищают разведывательные сообщества, в частности источников и методов работы. Было бы безответственно, если бы они предоставили и раскрыли такую информацию. И мы, как и должны, позволяем им определить, какую информацию целесообразно озвучивать публично", – заявил Кирби.

Он отметил, что данная информация раскрывалась лишь на закрытых встречах разведки с американским правительством и президентом.

Напомним, незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России" в выборы американская разведка опубликовала 6 января. Из него следует, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Как сообщалось, 7 января избранный президент США Дональд Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

В свою очередь после доклада американских спецслужб он принял решение назначить команду для разработки в течение 90-дневного периода плана противостояния и пресечения кибератак на США.