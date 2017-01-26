В США преступник хранил под матрасом 20 миллионов долларов

Арестованный бразилец был, как отмечают в правоохранительных органах, всего лишь курьером нечестной компании

Более 20 лет тюрьмы грозит бразильскому преступнику за участие в финансовых схемах на территории США.

В рамках расследования полиция обнаружила под матрасом его кровати 20 миллионов долларов.

Эти деньги были аккуратно сложены в стопки на дне кровати и сверху накрыты толстым негнущимся матрасом. На всей этой конструкции и спал преступник, который являлся сотрудником американкой компании TelexFree Inc.

Эта компания, как подчеркивают в американской полиции, является абсолютным рекордсменом по объему мошеннических действий. Ее менеджеров обвиняют в отмывании трех миллиардов долларов и обмане более миллиона граждан Соединенных Штатов.

В настоящее время все менеджеры компании, которая фактически являлась финансовой пирамидой, находятся в розыске.

Арестованный бразилец был, как отмечают в правоохранительных органах, всего лишь курьером, обеспечивающим связь бандитской группировки с ее латиноамериканскими партнерами.

Напомним, в конце ноября 2016 года стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирном районе Манхэттена в Нью-Йорке.

Злоумышленник воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и украл из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в 1,6 миллиона долларов.

Пару дней назад злоумышленник был задержан в Эквадоре.