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В США прибыл спецборт, который заберет российских дипломатов http://www.segodnya.ua/img/article/7849/97_main.1483204946.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/97_tn.1483204946.jpg Мир Объявленные персонами нон-грата россияне должны покинуть территорию США до 1 января

В США прибыл спецборт, который заберет российских дипломатов

Сегодня, 19:21

Объявленные персонами нон-грата россияне должны покинуть территорию США до 1 января

Российских дипломатов заберут из США. Фото: AFP
Российских дипломатов заберут из США. Фото: AFP

В Вашингтоне приземлился специальный борт, на котором должны вернуться в Россию дипломаты, высланные из США. Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.

Он также отметил, что лайнер Ил-96 прибыл в аэропорт имени Даллеса.

Напомним, российские дипломаты, объявленные персонами нон-грата, покинут США до 1 января.

В четверг администрация Барака Обамы за вмешательство в выборы президента США ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц, закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов.
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Источник:

РИА Новости

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