В США прибыл спецборт, который заберет российских дипломатов

В Вашингтоне приземлился специальный борт, на котором должны вернуться в Россию дипломаты, высланные из США. Об этом сообщил официальный представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин.

Он также отметил, что лайнер Ил-96 прибыл в аэропорт имени Даллеса.

Напомним, российские дипломаты, объявленные персонами нон-грата, покинут США до 1 января.

В четверг администрация Барака Обамы за вмешательство в выборы президента США ввела санкции против ряда российских учреждений и физлиц, закрыла российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявила персонами нон-грата 35 российских дипломатов.