В США произошла стрельба возле церкви, пострадали дети
Ранены трое подростков и маленький ребенок
В американском Бирминеме возле церкви произошла стрельба, четыре человека получили ранения. Об этом сообщила телекомпания ABC.
Инцидент произошел в 21:23 по местному времени в субботу. Среди пострадавших был маленький ребенок в возрасте до одного года и трое подростков. Все они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Телеканал отмечает, что на месте происшествия находились 900 человек.
Сообщается, что полиция задержала пять человек для проведения допроса.
Обстоятельства и причина стрельбы на настоящий момент неизвестны.
Вы сейчас просматриваете новость "В США произошла стрельба возле церкви, пострадали дети ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии