В США прокомментировали провальное испытание ракеты в КНДР

Сегодня, 06:27

Как заявили в командовании, ракета "взорвалась" сразу после старта

Испытание ракеты завершилось провалом. Фото: Скриншот из YouTube
Испытание ракеты завершилось провалом. Фото: Скриншот из YouTube

Военные США зафиксировали пуск ракеты из Северной Кореи недалеко от портового города Синпо. Об этом сообщили в тихоокеанском командовании вооруженных сил США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По их данным, пуск был совершен в 11:21 по местному времени (00:21 мск). Как заявили в командовании, ракета "взорвалась" сразу после старта. Тип ракеты на данный момент пока не определен.

О том, что КНДР запустила ракету сообщили южнокорейские военные в воскресенье, 16 апреля. По данным агентства Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи, попытка Северной Кореи запустить ракету потерпела неудачу.

Запуск ракеты был произведен на следующий день после военного парада в КНДР по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Во время парада были показаны баллистические ракеты подводных лодок Pukkuksong-2 и межконтинентальные баллистические ракеты.

Как сообщалось, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".

Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходил парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.

В начале апреля Северная Корея провела запуск "неопознанной ракеты" к Японскому морю, сообщали военные из Южной Кореи. По их данным, пуск был произведен из района портового города Синпо. Предположительно была запущена баллистическая ракета, передавало агентство Yonhap со ссылкой на военных. Как сообщало тихоокеанское командование США, северокорейская ракета упала в Японское море. В Южной Корее отметили, что она пролетела около 60 км. По предварительным данным, была запущена ракета средней дальности KN-15, максимальная дальность которой 189 км, сообщил Yonhap южнокорейский чиновник.

После испытания Северной Кореи в Южной рассказали об успешном пуске своей ракеты дальностью 800 км. Как сообщили Yonhap источники в корйском Министерстве обороны, испытание было предупреждением КНДР, которая продолжает запуски своих ракет.
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