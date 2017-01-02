В США прошел хоккейный матч "столетняя классика"

В первом периоде "столетней классики" заброшенных шайб не было. Во втором периоде гостей вывел вперед нападающий Энтони Манта.

В третьем периоде было заброшено семь шайб. За первые 12 минут этого игрового отрезка хозяева отличились трижды – по голу забили Лео Комаров, Митчелл Марнер, Коннор Браун и Остон Мэттьюс. После этого отличился защитник "Ред Уингз" Джонатан Эрикссон. Менее чем за две минуты до сирены форвард гостей Томаш Татар сократил разницу в счете до минимума, а за две секунды до конца третьего периода автор первой шайбы этой встречи Манта счет сравнял – 4:4.

В овертайме победу хозяевам принес первый номер драфта-2016 Мэттьюс, так же как и Манта оформивший дубль.

"Мэйпл Ливз" одержали пятую победу кряду.

"Торонто" – "Детройт" – 5:4 ОТ (0:0, 0:1, 4:3, 1:0)

Штраф: 11 – 9

Броски: 29 (10+7+8+4) – 37 (9+9+17+2)