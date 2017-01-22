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В США против Трампа протестовало более миллиона человек http://www.segodnya.ua/img/article/7905/67_main.1485080110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/67_tn.1485080110.jpg Мир В подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона – именно там прошла самая массовая демонстрация

В США против Трампа протестовало более миллиона человек

Сегодня, 12:15

В подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона – именно там прошла самая массовая демонстрация

В акциях против Трампа приняли участие свыше миллиона человек. Фото: Getty Images
В акциях против Трампа приняли участие свыше миллиона человек. Фото: Getty Images

В США более одного миллиона человек протестовали против президента страны Дональда Трампа, передает CNN со ссылкой на официальные цифры правоохранительных органов.

При этом в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, – именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тысяч человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая Мадонну, Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других.

Напомним, в Вашингтоне в день инаугурации Трампа были арестованы более 200 человек. Шесть сотрудников полиции получили ранения.
США, инаугурация, трамп, демонстранты

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Источник:

Интерфакс

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