В США против Трампа восстали заключенные и студенты (видео)

Студенческий городок Калифорнийского университета сходит с ума, а в Делавэре заключенные взяли в заложники четырех надзирателей

В США против президента Дональда Трампа восстали заключенные. В тюрьме города Делавэр они взяли в заложники своих надзирателей. Не по нраву политика нового президента США и студентам. Они устроили протесты в Калифорнийском университете.

Студенческий городок Калифорнийского университета сходит с ума. Здесь крушат окна, разжигают костры, а копов забрасывают камнями. И все из-за запланированной лекции пылкого сторонника Дональда Трампа, ультраконсервативного журналиста Майло Яннопулоса. Его обвиняют в ксенофобии, расизме и ненависти к женщинам.

А в республиканском клубе студентов, который и пригласил лектора, отмечают: если студенты – за толерантность, то почему же они подавляют консервативную мысль? Ведь она тоже имеет право на существование.

К еще более радикальной форме протеста обратились в американском Делавэре, где заключенные взяли в заложники четырех надзирателей. Говорят, причиной захвата является президент. Мол, при нем не будет места тем, кто в свое время попал за решетку.

Заключенные требуют эффективной реабилитации после выхода из тюрьмы. И даже за решеткой хотят участвовать в образовательных программах. Сейчас с ними ведут переговоры, сюда съехались десятки полицейских. Известно, что двое заложников уже освобождены.

Впрочем, протесты не мешают администрации президента работать – несколько часов назад присягу принес новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон.