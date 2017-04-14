В США рассказали детали удара сверхмощной неядерной бомбой в Афганистане

Сегодня, 00:45

И.о. представителя Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что решение было взвешенным

Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение
Неядерная бомба. Иллюстрация: Военное обозрение

Сверхмощный неядерный боеприпас применен в Афганистане с целью сокращения оперативного пространства для операций боевиков против американских военных советников и афганских сил безопасности. Об этом сообщили в четверг официальные представители Белого дома и Государственного департамента США, передает Укринформ.

"Мы поразили систему тоннелей и пещер, которые использовали боевики ИГИЛ для свободного передвижения, что облегчало им наведение огня по американским военным советникам и афганским силам в этом районе", – прокомментировал применение необычного вида оружия представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он подчеркнул, что "Соединенные Штаты воспринимают борьбу с ИГИЛ очень серьезно", и для того, чтобы одержать победу над группировкой "необходимо лишить их оперативного простора, что мы и сделали".

В то же время и.о. представителя Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что решение было взвешенным. "Я могу сказать, что это (решение – ред.) было достигнуто по результатам обсуждений, которые мы имели с афганским правительством", – сообщил Тонер.

Он подчеркнул, что это часть текущих усилий США в борьбе с Талибаном, а также с ячейками ИГИЛ и Аль-Каиды на территории Афганистана. "И это будет продолжаться дальше", – отметил Тонер.

Как сообщалось, американские войска в четверг применили сверхмощный боеприпас GBU – 43, известный как "мать всех бомб". Бомба имеет GPS-навигацию и весит почти 9,8 тонны. Она впервые была опробована в марте 2003 года, всего за несколько дней до начала войны в Ираке.
Афганистан, США, бомба, боеприпас, ИГИЛ, Марк Тонер

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