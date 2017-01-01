В США рассказали, какое оружие РФ самое опасное для их новейших самолетов
Американцы рассчитывают к середине 2020-х годов научиться противостоять системам противовоздушной обороны россиян и китайцев
В Военно-воздушных силах США считают, что главной опасностью для новейших американских самолетов F-35 является зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом пишет специализированное издание Scout Warrior.
Американские военные отмечают российские ракеты противовоздушной обороны.
"У них есть цифровые системы ракет класса "земля-воздух", которые очень маневренны и способны менять частоты ", — заявил директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан.
Так, главное проблемой американцы считают для своей авиации российские системы С-300. Основную опасность они видят в способности системы опознавать и уничтожать цели (в частности, так называемые самолеты-невидимки) с большой дальности.
Разработчики F-35 рассчитывают, что самолет сможет адаптироваться к угрозам нового типа с помощью "открытой архитектуры" воздушного судна. По их замыслу, программное обеспечение, бортовая авионика и технологии F-35 смогут обновляться в зависимости от появления новых разработок.
Харриган отмечает, что столкновение России и США мало вероятно, однако есть вариант того, что другие потенциальные военные оппоненты могут приобрести у россиян данные системы и использовать против США.
Напомним, недавно президент России Владимир Путин считает, что ни одному агрессору ничего "не светит" в противостоянии с российской армией.
Однако реакции главного оппонента россиян – американцев – не довелось долго ждать. Так, в Госдепе США заявили, что не существует более сильной и развитой армии, нежели американская. Таким образом они ответили на слова Путина.
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