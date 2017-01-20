В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии
На приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США
США получили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но решение пока не принято, его должна принять новая администрация США, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", – сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.
"Насколько мне известно, решения не было принято", – отметил дипломат.
По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".
Вы сейчас просматриваете новость "В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии