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В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7900/8_main.1484867987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/8_tn.1484867987.jpg Мир На приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США

В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии

Сегодня, 01:19

На приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США

Джон Кирби, фото rusvesna.su
Джон Кирби, фото rusvesna.su

США получили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но решение пока не принято, его должна принять новая администрация США, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", – сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.

"Насколько мне известно, решения не было принято", – отметил дипломат.

По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".
Сирия, США, переговоры, администрация, кирби, Джон Кирби

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Источник:

Интерфакс-Украина

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