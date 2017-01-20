В США рассматривают приглашение на переговоры по Сирии

На приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане ответит новая администрация США

США получили приглашение участвовать в переговорах по Сирии в Астане, но решение пока не принято, его должна принять новая администрация США, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Посольство США в Москве получило приглашение от МИД России", – сказал он в четверг на своем последнем брифинге с госдепартаменте, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в переговорах в Астане.

"Насколько мне известно, решения не было принято", – отметил дипломат.

По его словам, "как отметил госсекретарь на прошлой неделе, это решение будет принимать новая администрация".