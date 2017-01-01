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В США разбились два самолета, есть погибшие (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/46_main.1483265772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/46_tn.1483265772.jpg Мир Свидетели авиакатастрофы засняли ее последствия на видео. На кадрах видно сильный пожар на месте падения самолетов

В США разбились два самолета, есть погибшие (видео)

Сегодня, 12:13

Свидетели авиакатастрофы засняли ее последствия на видео. На кадрах видно сильный пожар на месте падения самолетов


В США над городом Мак-Кинни (штат Техас) столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент случился недалеко от частного аэропорта. По данным от местного управления авиации, пилоты обоих самолетов применяли правила визуальных полетов и не выходили на контакт с диспетчером перед катастрофой.

Свидетели авиакатастрофы засняли ее последствия на видео. На кадрах видно сильный пожар на месте падения самолетов, который произошел из-за горения авиационного топлива.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 25 декабря, практически сразу после вылета из Сочи потерпел крушение самолет российского Министерства обороны Ту-154. На его борту было 8 членов экипажа и 85 пассажиров.
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Источник:

Апостроф

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